Business news: Sudafrica, Ramaphosa annuncia abbassamento livello di allerta Covid

- Il governo del Sudafrica abbasserà il livello di restrizioni messe in atto per controllare la diffusione del Covid-19 dal terzo al primo livello di allarme. Lo ha annunciato il presidente Cyril Ramaphosa, secondo il quale le misure di distanziamento sociale disposte durante il periodo delle vacanze sono riuscite a ridurre il numero di infezioni settimanali dai 90mila nuovi casi registrati a fine dicembre ai 10mila della la scorsa settimana. Una volta scesi al di sotto del livello 1, ha spiegato il capo dello Stato citato dai media locali, verrà rimossa la maggior parte delle restanti restrizioni. Per Ramaphosa, tutta l'energia e gli sforzi devono ora essere dedicati alla ripresa e crescita dell'economia, esercitando tuttavia la massima cautela per prevenire un'ulteriore diffusione del virus. La minaccia di una terza ondata di contagi è infatti sempre dietro l'angolo, ha aggiunto, così come quella dell'emergere di nuove varianti del virus. Rimane quindi più importante che mai continuare a rispettare il distanziamento sociale, usare le mascherine e non dimenticare le altre misure di protezione consigliate dal protocollo. (Res)