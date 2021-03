Business news: Costa d’Avorio, al via vaccinazioni anti Covid per personale sanitario ad Abidjan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori sanitari della città di Abidjan, in Costa d'Avorio, inizieranno oggi a ricevere le vaccinazioni contro il Covid nell’ambito dell’iniziativa Covax, lanciata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per garantire l’accesso ai vaccini nei Paesi in via di sviluppo. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui gli operatori saranno i primi destinatari di mezzo milione di dosi del vaccino AstraZeneca messe a disposizione del Paese. Il Ghana e la Nigeria dovrebbero iniziare le loro vaccinazioni di massa questa settimana. L’iniziativa Covax è il più grande piano di approvvigionamento di vaccini nella storia, progettato per distribuire due miliardi di dosi entro la fine dell'anno. La cifra copre tuttavia solo il 20 per cento delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo. (Res)