Business news: Zambia, Alta corte di Lusaka annulla acquisizione statale linee elettriche della società Cec

- L'Alta corte dello Zambia ha annullato la decisione del governo di dichiarare le linee di trasmissione dell'elettricità di una società privata come vettore comune. Il ministro dell'Energia, Matthew Nkhuwa, lo scorso anno ha dichiarato "vettore comune" le infrastrutture di proprietà della Copperbelt Energy Corporation (Cec), il principale fornitore di elettricità per le miniere dello Zambia. Ciò significa che la società ha l'obbligo di fornire le proprie strutture a qualsiasi entità che desideri utilizzare le linee di trasmissione, a condizione che concordino i termini e le condizioni. La Cec ha tuttavia citato in giudizio il governo, sostenendo che la decisione equivalesse a una “espropriazione” della sua infrastruttura. “Le decisioni del convenuto erano illegali e viziate da irregolarità procedurale”, ha stabilito la giudice dell'Alta corte di Lusaka, Elita Phiri-Mwikisa. “Di conseguenza annullo la decisione del ministro del 29 maggio 2020 di dichiarare le linee di trasmissione e distribuzione del ricorrente come vettore comune”, si legge nella sentenza. (Res)