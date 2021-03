Business news: India, vendite auto Maruti Suzuki aumentate dell’11,8 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande casa automobilistica indiana, Maruti Suzuki India (Msi), ha registrato un aumento delle vendite dell’11,8 per cento a febbraio, con un totale di 164.469 unità vendute contro le 147.110 dello stesso mese dell’anno scorso. Le vendite domestiche sono aumentate dell’11,8 per cento, passando da 136.849 a 152.983 nel confronto col febbraio del 2020, mentre le esportazioni dell’11,9 per cento, da 10.261 a 11.486. In crescita, del 15,3 per cento, il segmento delle compatte (Swift, Celerio, Ignis, Baleno, Dzire), da 69.828 a 80.517 unità. Bene anche i Suv (Vitara Brezza, S-Cross, Ertiga), con un incremento del 18,9 per cento, da 22.604 a 26.884. Il segmento delle minicar (Alto, S-Presso), invece, ha subito una flessione del 12,9 per cento, da 27.499 a 23.959 unità. Più marcato il calo della berlina di medie dimensioni Ciaz, del 40,6 per cento, da 2.544 a 1.510. (Inn)