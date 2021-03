Business news: China Eastern Airlines acquista cinque Comac C919

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea China Eastern Airlines ha firmato il primo marzo un contratto per l'acquisto di diversi aerei per il trasporto passeggeri C919 prodotti da China Commercial Aircraft Company (Comac). Secondo quanto stipulato nel contratto, il vettore acquisterà cinque C919 e il primo dovrebbe essere consegnato entro la fine del 2021. Questo è il primo contratto di acquisto di un aeromobile C919 firmato da una compagnia aerea commerciale. Il nuovo C919 costruito da Comac ha iniziato i test nel febbraio dello scorso anno. "La produzione del C919 aiuterà l'industria aeronautica cinese a essere coinvolta nel sistema della catena di approvvigionamento mondiale di aeromobili di grandi dimensioni, e la Cina sarà in grado di acquisire un prezioso know how", ha affermato Wang Yanan, caporedattore della rivista "Aerospace Knowledge". (Cip)