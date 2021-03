Business news: Kazakhstan annuncia la realizzazione di 500 strutture sanitarie entro il 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qui al 2026 saranno costruite in Kazakhstan quasi 500 strutture sanitarie, mentre altre 600 verranno ristrutturate. Lo ha annunciato il primo ministro Askar Mamin, nel corso di una riunione di governo che ha avuto luogo a Nur-Sultan. All’incontro ha partecipato anche il ministro della Salute Alexei Tsoi, secondo cui quasi metà degli edifici che ospitano cliniche di assistenza medica primaria sono obsolete. La maggior parte di queste si trovano nella regione di Akmola, seguita da Nord Kazakhstan, Est Kazakhstan, Ovest Kazakhstan, Atyrau e Kyzylorda. Il ministro ha ricordato anche come nel 2020 siano stati realizzati solo 63 ambulatori su 197 in programma. Il primo ministro Mamin ha quindi chiesto ai governatori regionali di redigere entro il mese prossimo un’agenda per lo sviluppo delle infrastrutture sanitarie di base da sottoporre al ministero della Salute. (Res)