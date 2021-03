Business news: Sace, rischio di credito intatto solo per 7 economie su 28 in Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti economici della pandemia di Covid-19 non hanno risparmiato una delle aree più dinamiche a livello globale come l’Asia, dove solo 7 economie su 28 non presentano un peggioramento in nessuna delle tre categorie del rischio di credito. Lo indica la Mappa dei rischi 2021 di Sace. In Cina, rileva la società italiana specializzata nel settore assicurativo-finanziario, lo score si è mantenuto stabile grazie a provvedimenti restrittivi molto forti, seguiti da misure di stimolo economico. Contenimento efficace della pandemia anche da parte di Corea del Sud e Taiwan, che ha permesso loro di mantenere invariato lo score. Si distingue in chiave positiva il Vietnam, unica economia dell’area con un miglioramento del rischio di credito, grazie a una lieve riduzione delle componenti bancaria e corporate: un risultato che premia il modello di sviluppo che sta rendendo il Paese uno dei più importanti hub manifatturieri del Sudest Asiatico e rafforzato dall’entrata in vigore, lo scorso agosto, dell’accordo commerciale con l’Ue che consente un accesso preferenziale al mercato europeo. (Res)