Business news: Assemblea nazionale, Cina punta a crescita del Pil di oltre il sei per cento nel 2021

- La Cina punta a conseguire una crescita economica di oltre il 6 per cento del Pil nel 2021, sull'onda del successo nel contenimento della pandemia di Covid-19. Il traguardo di crescita economica è uno degli obiettivi chiave stabiliti in un rapporto di lavoro del governo consegnato il 5 marzo dal premier Li Keqiang nel corso della 13ma Assemblea Nazionale del Popolo (Npc), presso la Grande sala del popolo di Pechino. L'evento annuale, il più importante consesso di indirizzo politico ed economico del Paese, si è aperto il 5 marzo alla presenza del presidente Xi Jinping e di altri leader. "Nel fissare questo obiettivo, abbiamo preso in considerazione la ripresa dell'attività economica. Un obiettivo di oltre il sei per cento consentirà a tutti noi di dedicare piena energia alla promozione delle riforme, dell'innovazione e dello sviluppo di alta qualità", ha spiegato Li. (Cip)