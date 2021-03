Business news: Siria, crolla ancora la lira, a 4.000 sul dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lira siriana ha registrato un deprezzamento record nel suo valore sul mercato non ufficiale, raggiungendo quota 4.000 rispetto al dollaro Usa, mentre il Paese entra nel primo mese del decimo anno di conflitto. La Siria assiste a una dura crisi economica, esacerbata di recente dalle misure per affrontare la pandemia di Covid-19. Il collasso economico nel vicino Libano, dove molti siriani, inclusi imprenditori, hanno depositato il loro denaro, ha peggiorato la situazione nel Paese. Secondo cambiavalute siriani, “c’è grande carenza di dollari sul mercato” e “la situazione sembra completamente legata a quanto sta accadendo in Libano”, dove la valuta locale ha toccato un record negativo, raggiungendo le 10 mila unità rispetto al dollaro Usa. (Res)