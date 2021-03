Business news: Libano, collasso della lira, proteste in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lira libanese, in caduta libera sul mercato non ufficiale dall’estate 2019, in un contesto di crisi multiple in Libano, ha toccato un nuovo record negativo, raggiungendo quota 10 mila sul dollaro. Lo riferisce il quotidiano libanese "L'Orient le Jour". Il record precedente, 9.800, è stato raggiunto lo scorso 2 luglio 2020. La notizia giunge nel pieno della crisi politica in cui versa il Libano dall’agosto dell’anno scorso, dopo la devastante esplosione del porto di Beirut, e in un momento in cui, nonostante gli annunci del governo, non è stato ancora lanciato nessun piano di razionalizzazione dei sussidi in vigore su alcune importazioni. Questo nuovo deprezzamento ha suscitato la rabbia di vari libanesi in tutto il Paese e un’ondata di proteste, con strade e autostrade bloccate dai dimostranti in varie località. (Res)