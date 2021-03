Business news: Emirati, ristoranti di Dubai offrono sconti per clienti vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi ristoranti della città emiratina di Dubai, principale centro finanziario e commerciale del Paese, si sono organizzati per offrire sconti agli avventori a cui è stato somministrato il vaccino contro il Covid-19. "Abbiamo deciso di fare questa campagna speciale per le persone che stanno ricevendo il vaccino”, ha dichiarato al portale “Al Monitor”, Naim Maadad, fondatore di Gates Hospitality. Al 25 febbraio, negli Emirati Arabi Uniti sono stati somministrati più di 5,8 milioni di dosi di vaccino ed effettuati oltre 30 milioni di test. Gates Hospitality, gestisce diversi ristoranti a Dubai, tra cui Reform Social & Grill, Bistro Des Arts e Publique, e offre uno sconto del 10 per cento ai residenti che hanno ricevuto la prima dose di un vaccino e del 20 per cento a coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi. I clienti devono mostrare un documento che attesta l’avvenuta vaccinazione per ottenere lo sconto. (segue)ResBusiness news: Qatar, a gennaio e febbraio 2021 volume merci nei porti +130 per centoDohaLa compagnia Qatar Ports ha annunciato di aver accolto in tutto 497 navi mercantili, nei mesi di gennaio e febbraio, in tre scali qatarioti. Secondo il quotidiano locale “Lusail”, in un sondaggio comprendente i tre porti di Hamad, Doha e Ruwais, il numero di navi è accolte nello stesso periodo è stato inferiore del 13,7 per cento rispetto al dato di gennaio e febbraio dell’anno precedente (576 navi). In questi ultimi due mesi, tuttavia, il volume dei carichi ha registrato un aumento del 23 per cento su base annua, con circa 234.400 unità standard contro le 223.200 del 2020. In generale, il volume di merci transitati per i tre porti del Qatar ha segnato un aumento del 130 per cento. (Res)