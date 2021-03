Business news: Libia, Sanallah (Noc) annuncia raddoppio esportazioni di petrolio a 2,1 milioni di barili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) libica raddoppierà le esportazioni di petrolio a 2,1 milioni di barili e genereremo ricavi per 25 miliardi di dollari. Lo ha annunciato Mustafa Sanallah, presidente della Noc. Il funzionario libico ha ribadito che la sua è un'istituzione indipendente e il suo lavoro continua, aggiungendo di non avere problemi personali con nessuno, poiché la disputa è sulla Libia, su una patria. Attraverso un videomessaggio, Sanallah ha aggiunto che "le entrate sono ancora trattenute in istituto e siamo orgogliosi che siano congelate: se fossero disponibili, sarebbero andate sprecate, come lo spreco dei miliardi precedenti. Attendiamo ulteriori misure sul campo e attendiamo trasparenza nella spesa". Il numero uno della Noc ha aggiunto: "I ricavi registreranno numeri da record e supereranno gli anni 2018 e 2019, durante i quali abbiamo raggiunto 25 miliardi di dollari e prevediamo di raggiungere i 35 miliardi, rilevando che le esportazioni di petrolio sono attualmente un milione e 300mila barili e si prevede che raggiungano i 2,1 milioni di barili". (Lit)