Business news: Guinea-Conakry, Ue stanzia altri 3,2 milioni di euro in sostegno a lotta contro l'ebola

- L'Unione europea ha mobilitato altri 3,2 milioni di euro per aiutare la Repubblica di Guinea e sostenere azioni di risposta immediata a seguito della recrudescenza del virus Ebola nel Paese. Lo si apprende dalla Commissione europea. Almeno sette persone sono morte in Repubblica di Guinea dallo scorso 14 febbraio, quando le autorità sanitarie hanno scoperto un nuovo focolaio di ebola nel sud-est del Paese. Il nuovo focolaio ha preso piede nella città di Nzerekore, dove i funzionari sanitari avevano identificato già dopo una settimana 115 contatti di casi noti, mentre 10 altre persone erano tate avvertite nella capitale, Conakry. La precedente ondata di epidemia di ebola, scoppiata nel 2013 e proseguita per tre anni, ha ucciso 11.300 persone nei Paesi dell'Africa occidentale, principalmente in Guinea, Sierra Leone e Liberia. A febbraio, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha avvertito che i focolai in Guinea e nella Repubblica democratica del Congo rappresentano un rischio regionale, mentre i Paesi vicini - Mali, Costa d'Avorio e Sierra Leone - hanno avviato d'urgenza piani sanitari per fermare qualsiasi potenziale diffusione del virus. Lo scorso anno è stato dichiarato un nuovo focolaio di ebola in Rdc, con nuovi casi rivelati nel Paese lo scorso 7 febbraio. (Beb)