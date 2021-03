Business news: Cina valuta linea a levitazione magnetica ad alta velocità per collegare Canton e Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta prendendo in considerazione la costruzione di una linea di treni a levitazione magnetica (maglev) ad alta velocità per collegare la città di Canton (Guangzhou) con Hong Kong. Lo riferiscono i media locali. La linea dovrebbe partire dalla stazione ferroviaria di Guangzhou East, passare per Shenzhen e arrivare a Hong Kong. Il treno viaggerebbe a velocità fino a 600 chilometri all'ora e il tempo di viaggio tra Canton e Hong Kong scenderebbe a meno di 20 minuti. I treni a levitazione magnetica utilizzano potenti magneti per scivolare lungo i binari carichi a velocità molto elevate rese possibili dalla mancanza di attrito. La Cina ha presentato un progetto all'inizio del 2019 per creare la cosiddetta area della Grande Baia, una megalopoli ad alta tecnologia che collega le sue città costiere meridionali con Hong Kong e Macao. La più grande economia asiatica ha finora svelato incentivi fiscali favorevoli per attirare talenti stranieri nella regione, intensificato la costruzione di infrastrutture e annunciato misure per soddisfare le esigenze finanziarie dei residenti nell'area. Anche il piano del treno a levitazione magnetica è stato delineato all'inizio di questo mese in un piano del governo centrale per i prossimi 15 anni fino al 2035. (Cip)