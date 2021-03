Business news: in discussione proposta di limitare debito pubblico al 60 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Finanze dell’Assemblea nazionale, parlamento del Kuwait, Ahmed al Hamad, ha detto che il governo ha presentato emendamenti alle legge sul debito pubblico, in discussione nell’assemblea legislativa kuwaitiana, fra cui la proposta di limitare il valore di quest’ultimo a una soglia massima di 60 per cento rispetto al prodotto interno lordo (Pil). Secondo quanto Al Hamad ha dichiarato alla stampa, si è tenuto un incontro alla presenza del ministero delle Finanze, della Banca centrale e dell’Autorità per gli investimenti, durante il quale è stata presentata la proposta. Il parlamento kuwaitiano rifiuta il nuovo progetto di legge sul debito pubblico da quando è stata abrogata la legge precedente, nell’ottobre 2017, perché non accetta il finanziamento del deficit governativo tramite prestiti. (Res)