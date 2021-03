Business news: Foodex, lunedì sottosegretario Di Stefano e ambasciatore Starace incontrano imprese partecipanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'apertura del Padiglione Italia a Foodex Japan 2021, il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, insieme all'ambasciatore d'Italia in Giappone, Giorgio Starace, al presidente dell'Agenzia Ice, Carlo Ferro, e al responsabile per le partecipazioni ufficiali Paesi esteri di Jma, Masahito Takeo, incontreranno le imprese partecipanti e illustreranno le opportunità offerte dal mercato giapponese per il settore agroalimentare. Lo fa sapere l'Ice in una nota. L'evento si terrà online il giorno 8 marzo alle ore 10:00. Per partecipare all'evento è necessario iscriversi entro e non oltre le ore 19:00 di domenica 7 marzo 2021. (Git)