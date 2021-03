Business news: indice Ftse Russell eliminerà Xiaomi da indici globali in linea con ordine esecutivo Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice globale Ftse Russell escluderà il produttore cinese di smartphone Xiaomi Corp dai suoi indici globali e cinesi in linea con un ordine esecutivo dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La decisione segue l'inserimento di Xiaomi da parte dell'amministrazione Trump in una lista nera di società con presunti legami con l'Esercito cinese, col conseguente divieto per gli investitori statunitensi di detenere azioni della società. La rimozione delle azioni quotate a Hong Kong dall'indice Global All Cap di Ftse e dagli indici di inclusione Ftse Global China A sarà effettiva il 12 marzo, soggetta a ulteriori indicazioni dell'Ufficio statunitense per il controllo delle attività estere. (Cip)