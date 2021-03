Business news: Turchia, nel 2020 economia in crescita dell’1,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 l’economia della Turchia è cresciuta complessivamente dell’1,8 per cento, e del 5,9 per cento nell’ultimo trimestre dell’anno scorso. E’ quanto emerge da dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (TurkStat) di Ankara. Secondo l’istituto negli ultimi tre mesi del 2020 il prodotto interno lordo (Pil), spinto da un aumento del credito verso la metà dell’anno, è cresciuto dell’1,7 per cento su base trimestrale. Il ministro del Tesoro e delle Finanze di Ankara, Lutfi Elvan, ha sottolineato che la Turchia è stata uno dei pochi Paesi che hanno concluso il 2020 con crescita di segno positivo. La performance di Ankara è stata migliore di quella di tutti i mercati emergenti e degli altri membri del G20, eccetto la Cina, che è cresciuta del 6,5 per cento nell’ultimo trimestre e del 2,3 per cento nel 2020. Secondo i dati TurkStat a spingere la crescita è stato il settore finanziario, in aumento del 21,4 per cento. Il settore agricolo è cresciuto del 4,8 per cento, mentre quello industriale del 2 per cento.Due settori fra i più colpiti dalla crisi, cioè i servizi e l’edilizia, sono scesi rispettivamente del 4,3 e del 3,5 per cento. A stimolare l’espansione anche l’aumento dei consumi delle famiglie, che secondo stime rappresentano circa due terzi dell’economia, in aumento dell’8 per cento su base annua. Gli investimenti fissi lordi sono cresciuti annualmente del 10,3 per cento; la spesa pubblica è aumentata del 6,6 per cento, il maggior aumento annuale dal primo trimestre del 2019. Il Pil turco a prezzi correnti è calato a 717,1 miliardi di dollari, rispetto ai 760,8 miliardi, secondo i dati. Il Pil pro capite è sceso a 8.599 dollari dai 9.127. Secondo altri dati pubblicati, la crescita industriale è proseguita a ritmo più lento, a febbraio, e i nuovi ordini hanno registrato una lieve contrazione, benché le fabbriche abbiano continuato ad aumentare la produzione e ad aggiungere personale. Il Purchasing Managers’ Index (Pmi) per il settore manifatturiero è calato a febbraio a 51.7 rispetto al 54.4 del mese precedente, secondo dati della Camera dell’industria di Istanbul e della società Ihs Markit. Secondo Andrew Harker, direttore dell’economia per Ihs Markit, “anche se ci sono stati segnali di una riduzione dei flussi di nuovi ordini, il Pmi complessivo della Turchia è rimasto in territorio positivo”. Harker ha sottolineato che “ci sono buone notizie anche sul fronte dell’inflazione. Benché i problemi di offerta stiano causando un rialzo globale dei prezzi delle materie prime, un apprezzamento della lira turca ha aiutato a mitigare queste pressioni”, ha concluso. (Tua)