Economia: Coldiretti Lazio e Assofloro, settore vivaistico strategico anche per ambiente (4)

- E sull'importanza delle figure professionali è intervenuta anche Nada Forbici, presidente di Assofloro. "Gli alberi cadono spesso a causa dell'incuria - ha detto - ecco perché bisogna avere figure all'altezza di curarli. Qualche anno fa abbiamo intrapreso un lungo percorso per il riconoscimento giuridico del manutentore del verde. Questo ha fatto sì che nel collegato agricolo 2016, fosse scritto l'articolo 12, che determina quali sono i parametri tecnici per ricoprire questo ruolo professionale. Da quel momento non ci si può improvvisare manutentore del verde". (Rer)