Roma: chiusure temporanee di vie e piazze per assembramenti, sanzioni in zona Appio Tuscolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi è stata intensa l'attività di vigilanza da parte della polizia locale di Roma per verificare il rispetto delle disposizioni anti contagio. Diversi gli interventi che si sono resi necessari per sciogliere assembramenti e ripristinare le condizioni di sicurezza nei principali luoghi di ritrovo come a Ponte Milvio, San Lorenzo e Trastevere, dove, in alcune piazze sono scattate le chiusure temporanee per far defluire i presenti. In zona Appio Tuscolano, sono state elevate sanzioni per assembramenti e somministrazione di cibo e bevande dopo le 18 in due locali. Tuttora sono in corso controlli per contrastare la vendita irregolare di bevande alcoliche da parte dei minimarket. (Rer)