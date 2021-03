Business news: Pakistan, l’instabilità politica mette a rischio il programma di riforme sostenuto dall’Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenda di riforme economiche sostenuta dal Fondo monetario internazionale (Fmi) in Pakistan è a rischio a causa della possibile caduta del governo guidato dal primo ministro Imran Khan. Lo scrive il quotidiano giapponese “Nikkei”, dopo che la coalizione a sostegno dell’esecutivo ha subito una pesante sconfitto alle recenti elezioni per il Senato: l’ex premier Yusuf Raza Gilani, candidato dell’alleanza dell’opposizione Movimento democratico pachistano, ha battuto il ministro delle Finanze Abdul Hafez Sheikh nella corsa al seggio di rappresentanza di Islamabad con 169 voti contro 164. La sera del 4 marzo Khan ha annunciato che si presenterà all’Assemblea nazionale domenica 7 marzo per ottenere un voto di fiducia. Nel frattempo, tuttavia, il mercato azionario pachistano ha perso oltre mille punti nella giornata di giovedì, chiudendo al più basso livello da un mese a questa parte. L’instabilità del governo, secondo gli esperti, potrebbe avere effetti negativi sul programma di riforme sostenuto dall’Extended fund facility da 6 miliardi di dollari concesso dall’Fmi. Approvato a luglio 2019, il programma ha l’obiettivo di ridurre il debito pubblico, di ancorare al mercato il tasso di cambio e di eliminare gli sprechi nel settore energetico. (Inn)