Covid: Viminale ai prefetti, servizi di controllo mirati nelle zone della movida

- "Anche a seguito di recenti episodi di assembramento verificatisi in alcuni grandi capoluoghi, nell'imminenza del 'passaggio' ad una zona caratterizzata da misure più restrittive, servizi di controlli mirati andranno pianificati, con il concorso delle polizie locali, nelle zone urbane usualmente interessate dal fenomeno della 'movida', anche nei giorni festivi e prefestivi". E' quanto scritto in una circolare inviata dal Viminale ai prefetti, firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi, contenente le indicazioni sull'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) con le ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nella circolare si legge che i prefetti dovranno "adottare ogni necessaria iniziativa per una puntuale attività di controllo, volta a garantire l'osservanza delle misure in argomento, tenuto conto della necessità di fronteggiare efficacemente i paventati rischi di recrudescenza dei contagi legati, in particolare, alla diffusione delle varianti. Particolare attenzione - continua la circolare - andrà riservata alle aree territoriali interessate da provvedimenti più restrittivi, adottati dalle autorità regionali o comunali per effetto dell'aggravamento del quadro epidemiologico. In detti casi, i controlli, nel quadro di una generale sostenibilità che andrà scrupolosamente valutata in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dovranno principalmente riguardare le vie di accesso o di uscita dai territori oggetto dei provvedimenti". (Rin)