Economia: Coldiretti Lazio e Assofloro, settore vivaistico strategico anche per ambiente (2)

- "L'iniziativa nasce dall'esigenza di Coldiretti Lazio - ha detto il presidente di Coldiretti Lazio David Granieri - di occuparsi con particolare attenzione dell'attività vivaistica, che è e rimane un'attività agricola. Le esigenze del settore florovivaistico sono anche le nostre e crediamo fortemente nella sua evoluzione, che può vincere una serie di scommesse, come quella della manutenzione urbana. L'amministrazione comunale di Roma Capitale per la prima volta nel dipartimento di manutenzione del verde ha istituito l'albo della multifunzionalità. E dunque le aziende agricole possono lavorare senza bando, ma ad incarico diretto, fino alla soglia di 50 mila euro per le ditte individuali e 250 mila euro per le società. Non è una soluzione, ma è un buon inizio". (segue) (Rer)