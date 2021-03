Ue: ex ministro bulgaro Kalfin eletto nuovo direttore dell'Eurofound

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bulgaro, Ivailo Kalfin, è il nuovo direttore esecutivo della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), agenzia dell'Unione europea situata a Dublino. Lo ha confermato il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con un comunicato. La candidatura di Kalfin, sostenuta dal governo bulgaro, è stata approvato dalla maggioranza del Consiglio di amministrazione di Eurofound il 5 marzo. L'agenzia Ue ha come obiettivo fornire conoscenze per aiutare lo sviluppo sociale, occupazionale e le politiche relative al lavoro. Eurofound comunica i risultati e le conclusioni delle sue ricerche all'Ue per sviluppare politiche per migliorare le condizioni di vita e di lavoro oltre alle politiche occupazionali e promuovere il dialogo sociale. Kalfin, 57 anni, è un economista ed è laureato presso Università di economia nazionale e mondiale di Sofia. È stato vice primo ministro e ministro degli Esteri nel governo di Sergei Stanishev (2005-2009) e parlamentare europeo dal 2009 al 2014. Inoltre Kalfin ha ricoperto l'incarico di vice primo ministro per la politica demografica e sociale e di ministro del Lavoro nel secondo governo di Bojko Borisov. (2014-2016). Kalfin succederà alla guida dell'Eurofound allo spagnolo Juan Menéndez-Valdés. (Seb)