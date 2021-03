Business news: Giappone, indice Nikkei spinto al ribasso da aumento rendimenti Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indice Nikkei della borsa di Tokyo e le principali piazze d'affari asiatiche hanno registrato flessioni nella seduta mattutina del 4 marzo a causa del nervosismo causato dal progressivo aumento dei rendimenti sui titoli obbligazionari statunitensi. Il Nikkei è arrivato a perdere quasi il 3 per cento (800 punti base), scendendo sotto la soglia di 29mila punti, mentre il più ampio indice Topix ha perso l'un per cento. Le perdite più sostenute hanno interessato i titoli del settore tecnologico, della vendita al dettaglio e dei servizi. L'indice Mothers della borsa di Tokyo, che riunisce le aziende emergenti e numerose startup, ha perso oltre il 2 per cento. Il titolo del colosso delle telecomunicazioni Softbank Group ha perso oltre il 5 per cento, e quello di Sony quasi il 3 per cento. (Git)