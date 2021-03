Economia: Coldiretti Lazio e Assofloro, settore vivaistico strategico anche per ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il florovivaismo come settore strategico sul quale Coldiretti sta lavorando per la sua valorizzazione, attraverso una serie di azioni concrete, che vanno dalla semplificazione burocratica, al potenziamento del comparto fitosanitario, fino all'importanza strategica della corretta informazione ai consumatori sull'origine dei prodotti. Sono solo alcuni dei temi affrontati nel confronto "Dal verde privato alla foresta urbana", che si è svolto nell'azienda agricola Serra Madre ad Acilia di Stefano Mangiante. Ad aprire i lavori è stata Sara Paraluppi, direttore di Coldiretti Lazio, associazione che insieme ad Assofloro ha voluto questo confronto che ha tracciato una linea su quanto è stato fatto fino ad ora e fissato gli obiettivi per il futuro. (segue) (Rer)