Economia: Coldiretti Lazio e Assofloro, settore vivaistico strategico anche per ambiente (3)

- Il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, ha ricordato un altro risultato raggiunto. "Abbiamo lavorato affinché venisse attivata nel bilancio regionale una misura molto importante - prosegue - riferita principalmente alla grande distribuzione, ma anche ai commercianti, che varrà per tutti i vivaisti della regione che avranno un ristoro del 30 per cento per l'acquisto di prodotti Made in Lazio". Una misura che segue il solco tracciato da Coldiretti come il bonus ristorazione fortemente voluto dal presidente nazionale, Ettore Prandini. "Dobbiamo fare ancora tantissimo per il florovivaismo - ha spiegato Prandini - siamo solo all'inizio di un percorso che comunque ci ha portato ad ottenere dei risultati notevoli che vanno dal bonus verde, alla defiscalizzazione, alla decontribuzione e a tutto quello che concerne le figure professionali o il lavoro che si sta facendo in Europa anche su temi più vasti. Una delle cose che vorremmo cercare di attuare è una maggior valorizzazione dei certificati sulle attività inquinanti". (segue) (Rer)