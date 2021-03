Usa: il Senato approva il piano di salvataggio da 1.900 miliardi di dollari voluto da Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a fornire aiuti immediati a cittadini, imprese ed enti locali in difficoltà, il pacchetto è pensato anche per contribuire agli sforzi di contrasto alla povertà negli Stati Uniti. Secondo la Casa Bianca, le misure previste hanno il potenziale per dimezzare la povertà infantile attraverso una generosa estensione dei crediti fiscali a favore delle famiglie a basso reddito con più figli, per allargare la copertura sanitaria e per incrementare l’assistenza abitativa e alimentare a favore delle famiglie a basso reddito. La svolta nelle trattative al Senato è giunta la scorsa notte, quando i Democratici hanno raggiunto un accordo per estendere fino al prossimo 6 settembre i sussidi di disoccupazione da 300 dollari a settimana varati dalle autorità federali. I negoziati hanno visto protagonista Joe Manchin, senatore democratico della Virginia occidentale, le cui resistenze hanno costretto i senatori a fare le ore piccole. Rispetto alla versione del pacchetto già approvata la scorsa settimana alla Camera dei rappresentanti, l’accordo prevede l’estensione della durata dei sussidi federali di disoccupazione (dal 29 agosto al 6 settembre) e il loro ridimensionamento (da 400 a 300 dollari a settimana). Dal piano di salvataggio era invece già stato depennato l’aumento a 15 dollari l’ora del salario minimo per i lavoratori in tutti gli Stati Uniti, che nelle ultime ore il senatore progressista Bernie Sanders ha cercato senza successo di reinserire nella manovra. (Nys)