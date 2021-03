Turchia-Egitto: ministro Difesa Akar, valori comuni porteranno presto nuovi sviluppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova, importante apertura della Turchia nei confronti dell’Egitto. Dopo le dichiarazioni concilianti dell’ambasciatore turco a Roma, Murat Salim Esenli, che in un’intervista ad “Agenzia Nova” ha evidenziato i punti di convergenza tra il Cairo e Ankara “legati alla stabilità in Nord Africa o in Medio Oriente”, inclusa la Libia, oggi il ministro della Difesa, Hulusi Akar, ha parlato di “valori comuni” che potrebbero portare a “sviluppi diversi” nei prossimi giorni. “Abbiamo molti valori storici e culturali in comune con l'Egitto. Riteniamo che potrebbero esserci sviluppi diversi nei prossimi giorni", ha affermato Akar all'agenzia di stampa ufficiale turca “Anadolu”. Secondo Akar, l'Egitto ha "rispettato" i limiti della piattaforma continentale della Turchia quando il Cairo ha presentato una gara d'appalto per l'esplorazione di idrocarburi nel Mediterraneo orientale, circostanza decritta dal ministro come uno "sviluppo molto importante". I rapporti tra i due Paesi sono notevolmente peggiorati a partire dal 2013, dopo l’estromissione del presidente egiziano Mohamed Morsi, esponente dei Fratelli musulmani e alleato del presidente Tayyip Erdogan, da parte dell’allora ministro della Difesa Abdel Fatah al Sisi, oggi al potere al Cairo. (segue) (Res)