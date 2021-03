Turchia-Egitto: ministro Difesa Akar, valori comuni porteranno presto nuovi sviluppi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che Il Cairo considera i Fratelli musulmani alla stregua di un’organizzazione terroristica. Il partito Giustizia e sviluppo di Erdogan, di orientamento islamico, ha sostenuto il breve governo Morsi. Molti membri della Fratellanza e i loro sostenitori sono fuggiti in Turchia da quando le attività del gruppo sono state vietate in Egitto. Ankara e Il Cairo si sono peraltro scontrati più volte sulla giurisdizione marittima e sulle risorse offshore nel Mediterraneo orientale, così come sulla crisi in Libia, dove hanno appoggiato parti opposte nella guerra civile fra Tripolitania e Cirenaica. Il mese scorso, l'Egitto ha annunciato l'avvio di una gara d'appalto per l'esplorazione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale in 24 blocchi, inclusi alcuni nel Mediterraneo: a partire dal 28esimo meridiano, le mappe pubblicate dalle autorità egiziane seguono la "Mavi Vatan" turca (la cosiddetta “Patria Blu”, ovvero la mega Zona economica esclusiva che includerebbe porzioni di mare di Cipro e Grecia), pur senza riconoscerla. Dopo essersi scambiati accuse per anni, la Turchia e l'Egitto hanno recentemente addolcito il tono dei loro commenti pubblici. (segue) (Res)