- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECerimonia di commemorazione per l’ex sindaco Carlo Tognoli, con il sindaco di Milano Giuseppe Sala.Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 11.00)VARIERecital di canto del baritono Ludovic Tézier.Diretta streaming sui canali Facebook e YouTube del Teatro alla Scala (ore 20.00) (Rem)