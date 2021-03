Business news: Mongolia, nuovo accordo tra governo e Rio Tinto per espansione miniera di rame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Mongolia e il colosso minerario Rio Tinto hanno archiviato settimane di crescenti tensioni, e concordato la negoziazione di un nuovo accordo per il finanziamento dell'oneroso piano di espansione della miniera di rame di Pyu Tolgoi. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". Il costo crescente della nuova fase della miniera, posizionata su uno dei depositi di rame più vasti del mondo, è stato uno dei fattori che hanno portato alle dimissioni dell'ex premier mongolo Khurelshukh Ukhnaa, lo scorso gennaio, così come a quelle dell'ex amministratore delegato di Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques, lo scorso settembre. Secondo il quotidiano economico, le duplici dimissioni hanno gettato le basi per la rinegoziazione dei termini di condivisione delle spese di ampliamento della miniera da parte dei due proprietari. (Cip)