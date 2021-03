Fisco: Misiani (Pd), dirottare 3 miliardi di euro di cashback nella lotta alla povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore del Partito democratico ed ex viceministro all'Economia ed alle Finanze, Antonio Misiani, "contro la povertà servono soldi. Ma anche politiche più efficaci. I dati sono drammatici: un milione di poveri in più, con un’impennata nel Nord, tra le persone di mezza età e gli occupati. Colpa del crollo dell’economia ma anche di un welfare frammentato e pieno di buchi. Da marzo 2020 in poi - continua l'esponente del Pd su Facebook - sono state stanziate risorse enormi per sostenere il reddito di famiglie e lavoratori. Ammortizzatori sociali, indennità e ristori, reddito di emergenza: tutte queste misure hanno ridotto di molto l’impatto della crisi. Non bastano però a fronteggiare l’emergenza sociale attuale e futura. La via maestra, naturalmente, è riavviare l’economia e creare lavoro. Contemporaneamente, bisogna mettere mano alla rete di protezione sociale. E metterci denaro. Bisogna scegliere le priorità: ha ragione Luciano Capone, i 3 miliardi stanziati nel 2022 per il cashback è meglio dirottarli sui programmi di lotta contro la povertà. Per fare due cose. Primo: rafforzare (e cambiare) il reddito di cittadinanza. Il Comitato tecnico scientifico di valutazione da poco insediato dal ministro Orlando - spiega Misiani - può fare leva sulle numerose proposte da tempo sul tappeto, dalla revisione della scala di equivalenza per aiutare di più le famiglie numerose alla riduzione dei disincentivi al lavoro fino alla semplificazione dei requisiti di accesso". (segue) (Rin)