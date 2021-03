Fisco: Misiani (Pd), dirottare 3 miliardi di euro di cashback nella lotta alla povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Misiani, "alcune misure già previste, dall’esonero contributivo per i datori che assumono i beneficiari del reddito (oggi previsto per un periodo di tempo limitato e per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato) al contributo addizionale per chi avvia un’attività autonoma o imprenditoriale, potrebbero essere potenziate, almeno in una fase transitoria. Secondo: finanziare, con parte dei 3 miliardi presi dal cashback, un programma straordinario di 'lavoro di cittadinanza' per chi ha i requisiti per accedere il reddito, affidando ai comuni e al Terzo settore l’organizzazione di progetti - conclude il rappresentante democratico - in ambiti come la cura del territorio e del patrimonio culturale o le attività rivolte alle persone e alle comunità". (Rin)