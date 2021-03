Iran-Russia: ambasciatore russo a Teheran consegna messaggio di Putin per Khamenei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore russo in Iran, Levan Dzhagarjian, ha consegnato un messaggio di risposta del presidente russo Vladimir Putin ad una lettera della guida suprema della Repubblica islamica, l'ayatollah Ali Khamenei. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana "Mehr", lo scorso 8 febbraio il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, aveva trasmesso un messaggio di Khamenei a Putin, durante la sua visita a Mosca, tramite Vjaceslav Volodin, presidente della Duma (Camera bassa del Parlamento della Federazione Russa). Secondo quanto riportato dai media iraniani, Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida suprema iraniana, ha ricevuto il messaggio del presidente russo per mano dell'ambasciatore. "Le relazioni regionali e gli sviluppi periferici hanno portato a una maggiore cooperazione e interazione tra Teheran e Mosca, e gli spostamenti dei funzionari di entrambe le parti hanno svolto un ruolo importante nel processo delle relazioni e nel rafforzamento delle interazioni", ha detto Velayati. Dzhagaryan, da parte sua, ha espresso soddisfazione per il ritmo crescente e lo sviluppo delle relazioni tra Russia e Iran. "Il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Russia e Iran ha portato al consolidamento e alla continuazione delle relazioni e della cooperazione tra i due Paesi che hanno adottato misure efficaci per migliorare i legami", ha detto il diplomatico russo. (Rum)