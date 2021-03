Covid: Casu (Pd), su vaccini Regione Lazio è locomotiva Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie al centro vaccinale tra i più grandi d'Italia presso la Nuvola di Fuksas, visitato oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e all'apertura del nuovo hub vaccinale alla stazione Termini, la Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti si conferma la locomotiva d'Italia nella campagna di vaccinazione. Da metà marzo poi si potrà scaricare anche online il certificato vaccinale”. Lo afferma il segretario del Pd romano Andrea Casu in una nota. “Non abbassiamo la guardia e continuiamo a sostenere uniti con tutte le nostre forze l'impegno della sanità del Lazio per sconfiggere il virus e ritornare a vivere in piena sicurezza”, conclude Casu. (Com)