Milano: La Russa (Fd'I), Tognoli sempre il primo ad arrivare, apprezzato anche dagli avversari

- Il vicepresidente del Senato e vicepresidente di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, ha visitato questo pomeriggio la camera ardente allestita a Palazzo Marino per l'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli, morto ieri a 82 anni. "Era sempre il primo ad arrivare, che fosse un evento bello o brutto lui era già lì perché era in sintonia con questa città", ha detto La Russa lasciando Palazzo Marino. "Anche da avversari politici, allora il mio partito era il Movimento Sociale Italiano, è stato - ha aggiunto - il sindaco che ho apprezzato di più: sull'elezione diretta del sindaco per esempio abbiamo avuto le prime convergenze proprio con l'ala socialista di Tognoli". "Se uno pensa a un sindaco di Milano della prima Repubblica si pensa a Tognoli, che in un momento di difficoltà negli anni del terrorismo non ha smesso di vedere Milano protagonista in Italia e in Europa", ha concluso La Russa, accompagnato nella visita alla camera ardente dal commissario cittadino di Fratelli d'Italia Stefano Maullu e dal capogruppo al Consiglio comunale Andrea Mascaretti. (Rem)