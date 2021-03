Fratelli d'Italia: Colosimo, metodi da regime non fermeranno crescita partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta cercano di infangare Giorgia Meloni con accuse false e infamanti. È evidente che coerenza e determinazione fanno paura a chi è abituato a giravolte improvvise e a promesse non mantenute". È quanto scrive su Facebook - riferisce una nota - la consigliera di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Chiara Colosimo. "Ma purtroppo per loro questi metodi da regime non riusciranno a fermare la crescita di Fratelli d'Italia e le iniziative dell'unico partito d'opposizione", conclude. (Com)