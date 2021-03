Reddito cittadinanza: M5s, aiutiamo 1,2 milioni di famiglie, assicurata stabilità sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle sulla sua pagina Facebook sottolinea: "Con il reddito di cittadinanza stiamo aiutando concretamente oltre 1,2 milioni di famiglie. Vuol dire circa 3 milioni di cittadini che prima non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena, pagare le bollette, comprare degli occhiali nuovi per i propri figli e che adesso invece possono contare su un sostegno da parte dello Stato. Ne siamo ogni giorno più orgogliosi!". Il M5s, poi, prosegue: "Il reddito di cittadinanza ha svolto un ruolo fondamentale durante la pandemia: anche grazie a questa misura di civiltà, infatti, è stata assicurata una stabilità sociale. In particolare, secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio statistico dell'Inps, sono più di 437 mila le famiglie con bambini e ragazzi che beneficiano del reddito, per un totale di 1,6 milioni di persone coinvolte. 'Nessuno deve rimanere indietro' è da sempre il nostro principio guida. Il Movimento cinque stelle c'è - conclude il post -, sta dalla parte dei cittadini e continuerà a lavorare nel loro esclusivo interesse". (Rin)