Covid: Pedica (Cd), prima di certificato vaccinale servono dosi per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima dei certificati vaccinali servono le dosi per tutta la popolazione, altrimenti si rischia di fare cittadini di serie A e B". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico. "L'assessore D'Amato e il presidente Zingaretti annunciano che nel Lazio sarà presto possibile scaricare il certificato vaccinale - continua Pedica -. Questo significa che, mentre una larga parte della popolazione ancora non sa quando potrà vaccinarsi, un'altra potrà tranquillamente non rispettare le regole in vigore e spostarsi liberamente da una parte all'altra. Così facendo non si rischia di creare una discriminazione? Nel Lazio non siamo in campagna elettorale e perciò, davanti a un tema così delicato, non vedo la necessità di fughe in avanti, che potrebbero apparire come pura propaganda. Pensiamo - conclude - prima a garantire lo stesso diritto a vaccinarsi a tutti. Adesso la priorità è questa. Il resto verrà dopo". (Com)