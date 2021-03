Romania: Covid, oltre un milione e 100 mila le persone vaccinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre un milione e centomila le persone fino ad ora vaccinate in Romania dall'inizio della campagna di vaccinazione lo scorso 27 dicembre. Lo ha riferito oggi il Gruppo di comunicazione strategica chiarendo che la maggior parte delle persone vaccinate hanno ricevuto il siero sviluppato da Pfizer-BioNTech, a seguire Moderna e AstraZeneca. La Romania registra oggi 4 mila nuovi contagi da coronavirus a fronte di 33.795 temponi mentre sono 101 decessi nelle ultime 24 ore che portano il totale delle vittime a 20.850. Ad oggi sono 1.070 i pazienti ricoverati nelle unità di terapia intensiva del Paese. Il totale dei contagi accertati dall'inizio della pandemia è 824 mila. Le province più colpite con la maggiore incidenza ogni mille abitanti sono: Timis, Maramureş, Ilfov, Cluj e Braşov che entrano quindi in zona rossa. Anche la capitale Bucarest torna in zona rossa, dalla quale era uscita il 20 gennaio. (Rob)