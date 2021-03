Recovery: M5s, chiediamo massima trasparenza, Parlamento sia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Finanze alla Camera prendono atto "della precisazione del Mef sulla consulenza McKinsey, ma ribadiamo che il Parlamento deve essere centrale nell'individuazione concreta dei progetti da portare avanti. Ricordiamo, inoltre - continuano i parlamentari in una nota -, che uno dei motivi della crisi di governo scatenata da Matteo Renzi, una crisi che sta ritardando in modo preoccupante la tabella di marcia dei ristori alle attività colpite, è stato l'annuncio di una cabina di regia che lavorasse alla stesura del piano. Ora pare che questi temi siano scomparsi dal dibattito pubblico. Quello che chiediamo è la trasparenza nei processi". (Com)