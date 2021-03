Fratelli d'Italia: Rampelli, contro me e Meloni giornalismo indegno e a orologeria   

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, osserva: "E' molto grave che a sette anni di distanza da un’inchiesta giudiziaria, in assenza di qualunque indagine a carico di Giorgia Meloni o mia, ritenendo evidentemente i giudici inquirenti del tutto infondate le accuse a noi lanciate da tal pentito Agostino Riccardo, uno dei più autorevoli quotidiani italiani pubblichi stralci della deposizione surreale di un balordo, attivando una macchina del fango contro due rappresentanti dell’unica opposizione in questo momento esistente nel Parlamento italiano". L'esponente di Fd'I annuncia: "Esprimendo tutta la mia solidarietà a Giorgia Meloni per questo ennesimo e ridicolo attacco, stavolta condito con esilaranti scene alla Dylan Dog (35 mila euro in contanti, cifra buona per inondare di manifesti la città di Latina per 10 anni, una super busta del pane come contenitore, un auto berlina ovviamente nera, la classica stazione di servizio in zona Eur... Mancava solo un agente segreto con impermeabile bianco che legge un giornale per passare inosservato) ribadisco quanto segue. Eletto nel 2013 nei due collegi elettorali di Lazio 1 e Lazio 2 ho dovuto optare per il primo, facendo entrare il candidato di Latina e dando un enorme dispiacere al mio amico fraterno Marco Marsilio perché Fd'I aveva raccolto l’1,95 per cento e totalizzato soli 9 deputati. Di questi io e Giorgia già rappresentavamo la città di Roma, mentre Latina fu il capoluogo di provincia dove prendemmo il quoziente più alto d’Italia, l’11 per cento. Era impossibile non premiarla con un seggio e in tal senso il partito decise". (segue) (Com)