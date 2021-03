Fratelli d'Italia: Rampelli, contro me e Meloni giornalismo indegno e a orologeria    (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rampelli prosegue: "Io non ho mai ricevuto alcuna minaccia, a questo punto dico 'con rammarico' perché se le avessi ricevuta avrei fatto l’esatto opposto e Marsilio non avrebbe saltato una legislatura. Peraltro rammento che Fd'I chiese e continua a chiedere ai suoi candidati l’esibizione dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale e a raccogliere tutte le necessarie informazioni sull’onorabilità dei suoi rappresentanti. Pasquale Maietta all’epoca dei fatti non era stato neppure lontanamente lambito da indagini giudiziarie e risultava dunque perfettamente idoneo, altrimenti non gli avremmo fatto fare nemmeno il portiere di una sezione territoriale. È da quando ho 15 anni - rileva il deputato di Fratelli d'Italia - che ricevo minacce e intimidazioni, anche da organizzazioni terroristiche, talvolta concretizzatesi in violenze fisiche e morali. È certificato dalla mia storia che tiri dritto a ogni costo di fronte alle pressioni e alle prepotenze. Se fossi un pallone gonfiato ne racconterei a decine, ma oggi, stanco delle contumelie seriali querelo anche io 'Repubblica'. Proprio perché questa infamia è un’intimidazione e deve trasformarsi in boomerang per chi cerca di usarla come una clava". (Com)