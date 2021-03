Usa: il Senato approva il piano di salvataggio da 1.900 miliardi di dollari voluto da Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato con 50 voti a favore e 49 contrari il piano di salvataggio dell’economia da 1.900 miliardi di dollari voluto con forza dal nuovo presidente Joe Biden. Lo riferisce il “New York Times”, sottolineando come la minoranza repubblicana si sia opposta all’unanimità al pacchetto di aiuti, il terzo preparato dal Congresso dopo l’arrivo della pandemia di coronavirus negli Stati Uniti. Il piano dovrà ora tornare alla Camera dei rappresentanti, chiamata ad approvare gli emendamenti inseriti dai senatori, prima di passare alla scrivania di Biden per la firma finale. Si tratta di poco più di una formalità, poiché il Partito democratico gode di una solida maggioranza alla camera bassa del Congresso. Il pacchetto prevede assegni da 1.400 dollari per centinaia di milioni di cittadini, sussidi di disoccupazione da 300 dollari a settimana fino al prossimo 6 settembre, fondi per la distribuzione dei vaccini e aiuti a Stati, scuole e piccole imprese messe in difficoltà dagli effetti della pandemia. Si tratta della prima grande azioni legislativa da presidente degli Stati Uniti di Joe Biden, che in queste settimane ha più volte ripetuto come dall’approvazione del piano dipendesse la capacità dell’amministrazione di portare avanti la propria agenda nei prossimi mesi. (segue) (Nys)