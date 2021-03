Vaccino: Cantalamessa (Lega), disabili dopo giornalisti, scelte De Luca lontane da criteri nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato campano ed esponente della Lega, Gianluca Cantalamessa, dichiara: "Trovo gravissimo che il governatore Vincenzo De Luca non segua le indicazioni del ministero della Salute sui criteri per la vaccinazione contro il Covid. Mettere in lista i disabili, dopo i giornalisti - continua il parlamentare in una nota - è la prova evidente di quanto De Luca esuli dalla realtà. Anche i giornalisti sono tra le categorie a rischio come Forze dell'ordine e camionisti, solo per citarne alcune, nondimeno però chi soffre per una vulnerabilità causata da una disabilità. In realtà De Luca si comporta come se la Campania fosse il cortile di casa sua. Invece il governatore della terza Regione in Italia per numero di abitanti - conclude Cantalamessa - dovrebbe rientrare nell'alveo di decisioni condivise con le autorità nazionali e al di sopra di dubbi su logiche clientelari". (Com)