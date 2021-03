Scuola: Raggi, una nuova palestra per i bimbi dell'istituto Hack di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova palestra per la scuola primaria e dell’infanzia Raffaello Sanzio dell’istituto comprensivo Margherita Hack. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiega di aver fatto visita alla struttura che si trova nel XII municipio di Roma, nella zona sud ovest della città. "Ho voluto visitare di persona questa struttura - scrive Raggi -, ed è stata davvero una grande emozione vedere giocare i bambini nella loro nuova palestra. Tra gli interventi effettuati una nuova pavimentazione e rivestimenti delle pareti, un impianto di pallavolo a muro e da basket, oltre la tinteggiatura di pareti e soffitti. Questi lavori sono stati realizzati grazie ai fondi destinati dal nostro dipartimento Sport proprio per la manutenzione delle palestre scolastiche. Pensate, in questi anni - conclude -, sono state 149 le palestre nuove e i campi sportivi polivalenti all'aperto riqualificati nelle scuole della nostra città". (Rer)