Milano: aperta a Palazzo Marino camera ardente per Tognoli

- Sì è aperta alle 16.30 nella sala Alessi di Palazzo Marino la camera ardente per l'ex sindaco socialista Carlo Tognoli. Il feretro, coperto da garofani rossi, è stato accolto in piazza Scala da un applauso di alcune decine di persone radunate davanti alla sede del Comune di Milano per l'ultimo saluto a Tognoli, il più giovane sindaco che la città abbia mai avuto, per due mandati, dal '76 all''86, morto ieri a 82 anni, dopo aver contratto il Covid in autunno. Dopo aver lasciato Palazzo Marino, Tognoli fu deputato e ministro in più governi tra fine anni '80 e inizio anni '90. Ad attendere a Palazzo Marino il feretro è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala insieme alla vedova Dorina, accompagnata dai figli Anna e Filippo e dai nipoti. (Rem)