Regno Unito: da lunedì viaggi all'estero consentiti solo per motivi essenziali

- I cittadini britannici che usciranno dal Regno Unito a partire da lunedì dovranno mostrare un nuovo permesso che dimostri che stanno viaggiando per motivi essenziali. Secondo quanto riporta il quotidiano "The Telegraph" si tratta di una iniziativa presa dal governo per fermare le vacanza di Pasqua oltre che di un a misura resasi necessaria dopo che Cipro, Seychelles, Grecia e alcune isole spagnole si sono affrettate ad aprire ai britannici vaccinati. Stando al quotidiano britannico, c'è una certa preoccupazione nel governo di Londra per l'aumento dei livelli di violazione delle regole, in particolare tra il 40 per cento della popolazione adulta che è stata ora vaccinata data la necessità di continuare a rispettare le restrizioni. Per questo motivo le vacanze nel Regno Unito o all'estero sono attualmente illegali. Il governo ha infatti vietato le vacanze di Pasqua nel Regno Unito comprese le riunioni di famiglia fino a metà aprile. I permessi per andare all'estero sembrano essere pensati per fermare coloro che pensano fughe al di fuori del Regno Regno Unito almeno fino alla metà di maggio. (Rel)