Recovery: de Bertoldi (Fd'I), McKinsey consulente per governo Draghi? Ma esecutivo non doveva essere dei migliori?

- Il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro di palazzo Madama, chiede: "Ma il governo Draghi non doveva essere quello dei migliori? E allora perché il ministero dell’Economia ha deciso di affidarsi per il Recovery plan alla società americana di consulenza McKinsey? Forse - continua il parlamentare in una nota - pensa che le professionalità presenti nella nostra amministrazione pubblica, e in particolare a via XX Settembre, non sono in grado di portare a termine e consegnare in tempo il Recovery plan. Senza dimenticare che il premier Draghi in Parlamento aveva detto che il Recovery plan sarebbe stato modificato con il contributo di Camera e Senato. Insomma, stiamo lavorando e facendo audizioni nelle commissione soltanto per perdere tempo?". L'esponente di Fd'I aggiunge: "Comunque, chiederemo direttamente al ministro dell’Economia di questa consulenza, anche perché vogliamo conoscere i termini del contratto e quali possano essere gli eventuali costi a carico dello Stato. Insomma, tra dpcm fotocopia, rimborsi che slittano e adesso incarichi a società di consulenza esterne questo è davvero il Conte ter". (Com)